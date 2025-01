Náutico anuncia goleiro Muriel, ex-Internacional e Fluminense

A- A+

O Náutico anunciou, na manhã desta quinta-feira (30), a contratação do goleiro Muriel Becker. O contrato do jogador vai até o final da Série C deste ano.

TEM GOLEIRO DESEMBARCANDO NOS AFLITOS! Muriel, atleta formado na base do Internacional e com passagens por Fluminense, Bahia, Vitória e pelo futebol europeu, é o novo arqueiro alvirrubro para 2025.



O jogador, surgiu na base do Internacional, onde chegou a disputar posição com seu irmão Alisson Becker, atual goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool.

Na última temporada, Muriel atuou no Vitória, onde defendeu a meta do Rubro-negro baiano em 10 jogos e sofreu cinco gols.

O atleta também acumula passagens por Fluminense, Bahia, Portuguesa e Caxias. Ele também atuou na Europa, onde defendeu o Belenenses, de Portugal, e o AEL Limassol, do Chipre.

O arqueiro chega para uma posição que vem gerando dor de cabeça para o Alvirrubro. Na última temporada, o Timbu utilizou cinco goleiros em 42 jogos.

Na atual temporada, dois goleiros já foram utilizados: Douglas Borges e Wellerson, que ganhou a titularidade nos últimos três jogos do Timbu.



