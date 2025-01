Náutico x Maguary: confira escalações e onde assistir o jogo pelo Pernambucano 2025

A- A+

Invicto, com 100% de aproveitamento, vice-líder e dono da melhor defesa, o Maguary é o “clube sensação” neste início de Campeonato Pernambucano. Coleciona triunfos diante de Retrô, Central e Petrolina - nos dois últimos, com feitos históricos. Derrotou a Patativa com menos dois em campo e gol nos acréscimos, além de bater a Fera Sertaneja marcando aos 50 do segundo tempo. Por tudo isso, é o “time a ser batido” no Estadual. Missão que o Náutico espera alcançar nesta quinta (29), nos Aflitos, pela quinta rodada da competição.

Náutico e Maguary se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória do Timbu em 2023, em Bonito, por 1x0, e um empate sem gols, nos Aflitos, em 2024. Ambos pelo Campeonato Pernambucano. Neste ano, o confronto será novamente com mando alvirrubro. Em casa, os alvirrubros estão invictos na temporada, com três triunfos e um empate.





Fator Aflitos

“Já joguei muito aqui contra o Náutico. Sei que quando os Aflitos está jogando junto, é difícil bater. Agora, desse lado, eu peço que a torcida lote, nos apoie, sendo nosso 12º jogador. Com certeza, no final do jogo, comemoraremos mais uma vitória”, afirmou o zagueiro Fagner Alemão.

Para o confronto, a tendência é que o técnico Marquinhos Santos mantenha a mesma base que venceu o Santa Cruz, no fim de semana passado. A única dúvida é no meio-campo. Com dores no tornozelo, Sousa saiu no intervalo do Clássico das Emoções e foi substituído por Wenderson, que entrou bem e foi elogiado pelo técnico.

"Wenderson é um jogador que me agrada. Foi o primeiro nome que eu passei aqui para a contratação. Tivemos que aguardar a situação dele por ser um atleta que estava em contrato internacional. Ele vai agregar muito dentro do elenco", disse Marquinhos. Os dois trabalharam juntos no América-RN, participando da campanha que rendeu o título do Campeonato Potiguar. Ao todo, marcou cinco gols em 26 jogos.

Maguary

Fundado em 1971, a Associação Atlética Maguary viveu seu melhor momento em 1977, quando se sagrou campeã da Série A2 do Pernambucano - a primeira da história. Acontece que, no ano seguinte, o clube foi desativado. O retorno ao futebol ocorreu meio século depois, sob o comando do empresário Ytalo Pontes, presidente da instituição. A equipe estreou na elite estadual em 2023, permanecendo até então. O treinador do time é Sued Lima.

Ficha técnica

Náutico

Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Auremir, Sousa (Wenderson), Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Maguary

Juliano; Dudu, Eduardo Guedes, Sandoval e Pedrinho; Gelson, Italo e Lelê; João Guilherme, Erick Cunha e Ruan. Técnico: Sued Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Fernando Antonio da Silva Junior

Transmissão: GOAT

