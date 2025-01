A- A+

Futebol Pernambucano Maguary marca no final, vence Petrolina fora de casa, e reassume a ponta do Pernambucano Partida aconteceu nesta segunda-feira (20), em Petrolina, e acabou 1x0 para a equipe de Bonito

O Maguary é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano. Nesta segunda-feira (20), o Azulão de Bonito visitou o Petrolina, no Paulo Coelho, e saiu com a vitória por 1x0, com gol já nos acréscimos, retomando a liderança do Estadual.

Ao longo do primeiro tempo, o Maguary teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. Para melhorar a situação para o time de Bonito, o zagueiro da Fera Sertaneja, Daniel Oliveira, foi expulso por matar um ataque promissor do Azulão.

Apesar da vantagem numérica, na volta do intervalo, o Petrolina surpreendeu e criava as melhores oportunidades, principalmente com o centroavante Yonder. Porém, o confronto voltaria a ter uma reviravolta.

O lateral-esquerdo Renilson, herói da equipe de Bonito na rodada passada, rapidamente levou dois cartões amarelos e foi para o chuveiro. Contrariando, novamente, a lógica do futebol, quando os times voltaram a ter o mesmo número de jogadores, o Maguary melhorou em campo.

Criando situações, o time de Bonito chegou a ter um pênalti marcado ao seu favor, mas, Hériclis parou no goleiro André Lucas. Quando tudo parecia se encaminhar para um jogo sem gols, Hériclis teve tempo de se redimir, limpar dois defensores e balançar as redes, aos 50 do segundo tempo, devolvendo o time para a liderança do Pernambucano.

