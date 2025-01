A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Petrolina x Maguary: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo no Pernambucano Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h, pela terceira rodada do Estadual

Petrolina e Maguary entram em campo nesta segunda-feira (20), às 20h, no estádio Paulo Coelho, no Sertão, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

A partida marca a estreia da Fera Sertaneja jogando em casa, após atuar duas vezes como visitante, contra Náutico e Santa Cruz, no Recife. O time sertanejo empatou por 1x1 com o Timbu e foi derrotado por 2x0 pelo Santa Cruz.

O Maguary, por sua vez, busca sua terceira vitória consecutiva. Na estreia, o time de Bonito venceu o Retrô por 3x1 na Arena de Pernambuco. Em seguida, derrotou o Central por 1x0 no Estádio Arthur Tavares de Melo. Caso vença a o duelo contra a Fera, assumirá a liderança do Estadual.

Histórico

Na elite do Pernambucano, as duas equipes se enfrentaram duas vezes. Na primeira fase, em 2023, o Maguary bateu o Petrolina por 2x1, jogando em casa. No ano passado, as equipes empataram em 1x1.

Onde assistir Petrolina x Maguary:

O duelo entre Petrolina e Maguary terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

Confira as prováveis escalações de Petrolina x Maguary:

Petrolina: André Lucas; Augusto, Isaque, Vinícius Brito e Neto Amaral; Kiko, João Neto, Valdeir e Igor; Tiaguinho e Yonder Vargas. Técnico: Rui Sacramento.

Maguary: Juliano; Dudu, Sandoval, Guedes e Pedrinho (Renilson); Jalysson, Ítalo e Lelê; João Guilherme, Ruan e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

Ficha técnica

Local: Estádio Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Bruno César Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior

Transmissão: TV FPF, no YouTube



