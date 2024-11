Maguary anuncia a chegada de Lelê, ex-Santa Cruz e Náutico

A- A+

O Maguary já está com a cabeça na temporada de 2025. Como a grande contratação de peso para o próximo Campeonato Pernambucano, a equipe de Bonito anunciou a chegada de Lelê, atleta que foi campeão estadual e da Copa do Nordeste pelo Santa Cruz e também passou pelo Náutico.

O Azulão, que será comandado por Sued Lima, ex-treinador de base do Sport, tem alguns nomes confirmados para a próxima temporada. A aposta do clube é em atletas com bastante experiência no Campeonato Pernambucano como: o atacante Héricles, artilheiro do time em 2024; volante Memo, que volta por empréstimo do América/PE; e Lelê, campeão da Copa do Nordeste e do Pernambucano em 2016.

Outros nomes que também defenderão a equipe do Agreste são do atacante Bruce Veras, destaque da equipe nas últimas temporadas e o volante Gelson, que teve passagens pelo Retrô.

História

O Maguary, clube fundado em 1971, esteve licenciado e sem atuar profissionalmente por mais de 30 anos. Após a saída do Decisão da cidade, rumo à Sertânia, o clube foi reativado em 2021 e conquistou a Série A2 no ano seguinte.

Na primeira divisão, o time de Bonito conseguiu campanhas que mantivessem na elite, nos anos de 2023 e 2024. O próximo ano será a terceira edição consecutiva entre os melhores times do Estado.

