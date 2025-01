Após boa estreia, Wenderson pode ganhar mais espaço no Náutico

A- A+

Foram 52 minutos em campo. Os primeiros com a camisa do Náutico. Estreia que aconteceu justamente em um Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, nos Aflitos. Foi assim que veio a oportunidade inicial do meia Wenderson com a camisa alvirrubra. Acionado no segundo tempo, o novo reforço do Timbu mostrou um bom cartão de visitas no triunfo por 2x1 perante a Cobra Coral. Agradou a torcida e, principalmente, o técnico Marquinhos Santos, com quem já tinha trabalhado anteriormente.

"Wenderson é um jogador que me agrada. Foi o primeiro nome que eu passei aqui para a contratação. Tivemos que aguardar a situação dele por ser um atleta que estava em contrato internacional. Ele vai agregar muito dentro do elenco", disse Marquinhos. Os dois trabalharam juntos no América-RN, participando da campanha que rendeu o título do Campeonato Potiguar. Pela equipe, o atleta marcou cinco gols em 26 jogos.

Contra o Santa, o jogador entrou no lugar de Sousa, que saiu após sentir dores no tornozelo. O atleta também pode ser uma opção para atuar mais à frente, como terceiro homem de posição, acirrando a disputa por espaço com Marco Antônio.

Wenderson foi o 12º reforço do Náutico para a temporada 2025. O jogador estava no Al Karma, do Iraque, e tem passagens por Botafogo, Azuriz, Guarani e Mafra, de Portugal. Além dele, o Timbu ainda busca reforços para o gol, a zaga e o ataque - para esse setor em específico, os alvirrubros negociam com Thiago, ex-Flamengo e antigo prata da casa do clube pernambucano. O jogador foi o artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo Treze.

