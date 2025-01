A- A+

Futebol Decisivo, Paulo Sérgio recupera confiança no Náutico após começo irregular Atacante marcou gols contra Ceará e Santa Cruz e ratificou papel de liderança no Timbu em 2025

Paulo Sérgio fala e faz. Ou melhor, faz e fala. Artilheiro da Série C 2024, o atacante do Náutico tem provado que o poder de decisão foi renovado para 2025. Os gols decisivos nas vitórias contra Ceará (1x0, pela Copa do Nordeste) e Santa Cruz (2x1, pelo Campeonato Pernambucano) ratificaram a importância do centroavante no elenco. Tudo isso com uma pitada polêmica que fez o personagem ganhar ainda mais destaque.

Goleador

Com 18 gols com a camisa do Náutico, somando os 16 marcados no ano passado, Paulo Sérgio já fez do Timbu o segundo clube em que mais balançou as redes. A equipe que mais se beneficiou do faro de artilheiro do camisa 9 foi o Operário-PR, com 25.

Além de gols, Paulo Sérgio também coleciona polêmicas. No ano passado, o jogador chegou a ser punido duas vezes por conta de gestos obscenos em comemoração de gols contra Afogados e Retrô, pelo Pernambucano. Em ambos os casos, alegou que o símbolo não era em tom de desrespeito, mas sim em alusão à principal uniformizada do Náutico.

No primeiro Clássico das Emoções que disputou, ano passado, no Arruda, Paulo Sérgio também marcou o gol da vitória por 2x1 ante o Santa Cruz. Na comemoração, também provocou a torcida coral. Um ano depois, agora nos Aflitos, ele repetiu o poder de decisão. Desta vez, contudo, preferiu trocar os gestos pelas palavras.

“Fui abençoado em um grande clássico, novamente fazendo o gol da vitória. Isso realmente é algo muito especial. Quero dedicar a todos os torcedores e à minha filha, que é pé quente. Fizemos uma grande partida em um jogo bastante disputado. Um clássico mais uma vez com a vitória.O ‘pai’ deles está aqui”, disse o atacante, em entrevista à TV Globo.

Classificação

O Náutico está na terceira posição do Campeonato Pernambucano, com sete pontos. O próximo jogo da equipe é quinta (30), contra o Maguary, também nos Aflitos. A equipe de Bonito lidera o Estadual, com nove pontos.

Veja também