Futebol Patrick Allan celebra gol em clássico e mira crescimento no Náutico Meia anotou um dos gols na vitória do Timbu por 2x1, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

O meia Patrick Allan já pode dizer que ele entrou no seleto hall de jogadores que já marcaram gol em dois clássicos locais pelo Náutico. No ano passado, o jogador fez o gol da vitória do Timbu por 1x0 diante do Sport, nos Aflitos, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. Um ano depois, foi a vez de balançar as redes perante o Santa Cruz, também em casa, no triunfo por 2x1, pelo Estadual 2025.

“Marcar gol é sempre bom, mas diante da nossa torcida e em um clássico é uma sensação inexplicável. Fiquei feliz demais. Já são dois gols no ano, mas agora é pensar à frente, continuar nesse nível para as coisas ficarem ainda melhores”, afirmou Patrick Allan. A outra bola na rede foi na derrota do Náutico por 2x1 para o Central, no Lacerdão. No ano passado, o meia marcou seis gols em 39 jogos.

O Náutico está na terceira posição do Campeonato Pernambucano, com sete pontos. O próximo jogo da equipe é quinta (30), contra o Maguary, também nos Aflitos. A equipe de Bonito lidera o Estadual, com nove pontos.

“Maguary está muito bem no campeonato, está confiante. É um time qualificado, mas essas duas vitórias em casa foram importantes para chegarmos fortes no jogo”, apontou o meia, elogiando o papel da torcida na campanha alvirrubra.

“Somos fortes diante da nossa torcida. Com ela nos apoiando, como nos últimos jogos, é importante. Principalmente em um confronto direto, contra o líder do campeonato. Espero que ela faça a festa mais uma vez, sendo uma aliada nossa”, completou.

