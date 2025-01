Fagner Alemão comemora estreia pelo Náutico e cita experiência como trunfo

A- A+

Do momento em que a contratação do zagueiro Fagner Alemão foi anunciado pelo clube até a estreia oficial do atleta, mais de um mês se passou. Tempo em que o jogador ficou aguardando até ter condições físicas de estrear pelo clube. A oportunidade veio justamente em um clássico, contra o Santa Cruz, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Um momento ideal na visão do defensor.

“A felicidade foi grande em estrear no clássico com uma vitória. Eu vinha me cobrando bastante para estar apto para estrear antes, mas infelizmente aconteceram alguns problemas. A alegria foi imensa em estrear com os três pontos, com o time se reerguendo no campeonato após não começar tão bem, podendo brigar agora pela primeira colocação da competição. Estamos em um momento importante. Nada poderia ser melhor do que uma estreia em um clássico, com casa cheia e torcida apoiando do início ao fim”, afirmou.

Os primeiros meses de 2025 marcam jogos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mas o principal foco do Náutico no ano é a Série C do Campeonato Brasileiro. Lutar pelo acesso é a meta. Algo que Alemão conhece bem a sensação.

“Participei de cinco acessos nacionais e recentemente tive o acesso da C para a B com o Operário-PR. Conheço um pouco da competição e sem dúvidas posso acrescentar muito. Temos bastante jovens no elenco, mas com qualidade, que querem vencer. O clube está fazendo essa mescla de juventude e experiência. Isso é importante e acredito que temos uma linda trajetória ao longo do ano para conseguir os objetivos”, frisou.

Veja também