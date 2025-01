A- A+

Futebol Apresentado, Samuel Otusanya elogia torcida do Náutico: "são incríveis" Nigeriano vindo do América-PE virou o "xodó" da torcida alvirrubra, com um gol marcado em quatro jogos

Samuel Otusanya foi apresentado oficialmente pelo Náutico nesta quarta (29). O último dos reforços a falar, mesmo presente desde o início da pré-temporada, em novembro do ano passado. Uma demora que tem relação com a barreira linguística, já que o atacante nigeriano ainda não fala português. Mesmo assim, em inglês, o jogador contou como tem sido a adaptação no clube e elogiou a torcida alvirrubra.

“A adaptação está indo bem porque todo mundo em torno de mim está tentando me ajudar”, contou o atleta, que revelou ter apoio de jogadores como Auremir, Léo Coltro, Igor Fernandes e Bruno Mezenga para se comunicar em inglês.

No Náutico, Sam, como tem sido chamado, tem um gol marcado em cinco jogos oficiais, além de ter balançado as redes em um jogo-treino perante o Jaguar, no Centro de Treinamento Wilson Campos.

“O sentimento (de fazer o gol) foi legal. Eu espero que continue dessa forma”, disse, aproveitando para elogiar os torcedores do Náutico. “Eles são inacreditáveis. Incríveis. Eu os amo”.

Histórico

Otusanya pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega. Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo Mequinha na Série A3 do Campeonato Pernambucano. No antigo clube, na Noruega, ele disputou três jogos no time profissional no ano passado, sem gols. Em compensação, na equipe B, foram 32 bolas na rede em 36 partidas.

O atleta veio em uma parceria do América com a Star Builders Academy, assinando um contrato de quatro anos com o clube. Otusanya também tem passagens pela seleção sub-20 da Nigéria.

Veja também