BASQUETE NBA: Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves recebe multa por fazer gestos obscenos Os incidentes ocorreram durante o terceiro quarto da derrota para o Memphis Grizzlies, no último domingo

O armador do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, foi multado pela NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos, em US$ 50 mil (aproximadamente R$ 304 mil) por fazer gestos obscenos em direção à arbitragem, no último sábado. O anúncio foi feito por Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações da entidade.

Os incidentes ocorreram faltando 1minuto e 26 segundos para o final do terceiro quarto da derrota para o Memphis Grizzlies por 127 a 125, no Target Center, casa dos Timberwolves. Durante um desentendimento, o jogador dos Wolves, que não estava em quadra no momento, mostrou o dedo médio para um dos juízes responsáveis pela partida. Mas antes disso, o atleta já havia feito o gesto de “ameaçar” jogar a toalha no árbitro.





Astro da franquia, Anthony Edwards, 23 anos, chegou na NBA em 2020 e desde então vem amadurecendo seu basquete e aumentando o nível de jogo. No entanto, o comportamento do atleta segue sendo uma questão a ser trabalhada.

Anthony Edwards e suas multas na NBA

Esta é a quinta vez que o camisa 5 precisa pagar a NBA devido ao seu comportamento. Somente por utilizar linguagem inapropriada durante entrevistas pós-jogo, o atleta recebeu punições no valor total de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhões).

Além disso, Edwards também foi punido por fazer gestos obscenos em quadra, no dia 15 de novembro. O incidente ocorreu ainda no primeiro quarto, na vitória dos Wolves em cima do Sacramento Kings por 130 a 126. Na ocasião, a multa foi de US$ 35 mil (próximo de R$ 212 mil).

