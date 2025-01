Suspenso pelo Miami Heat, Jimmy Butler acumula saídas controversas na NBA; relembre

A- A+

Um dos jogadores mais carismáticos da NBA atual voltou a virar centro de polêmica. O armador Jimmy Butler, de 35 anos, está suspenso pelo Miami Heat desde que indicou a vontade de deixar a equipe pela qual foi finalista da NBA em duas oportunidades.

Paralelamente à punição, de sete jogos, o Heat começou a ouvir ofertas de troca por seu principal jogador, que já soma seis anos de franquia. Vivendo seu pior ano com a camisa do time de Miami (média de 17,6 pontos por jogo), Butler vinha de duas partidas em que não saiu do banco no último quarto. Na segunda delas, uma derrota por 128 a 115 para o Indiana Pacers, escancarou a insatisfação:

— Quero recuperar a alegria de jogar basquete onde quer que seja. Estou feliz fora de quadra aqui, mas quero voltar para um time dominante. Quero ajudar esse time a vencer, algo que não estou fazendo agora.

Perguntado se essa alegria poderia ser recuperada em Miami, deu a curta resposta que incendiou os bastidores:

— Provavelmente não.



Conhecido no Brasil por ser amigo próximo de Neymar e fã do futebol do país, Butler tem uma das personalidades mais fortes da liga. Em 2019, deixou um promissor time do Philadelphia 76ers por desacordo financeiro com a diretoria, que priorizou outros negócios ante à renovação de seu contrato.

Meses antes, no Minnesota Timberwolves, pediu para sair dias antes de protagonizar episódio icônico. Em um treino, desafiou os titulares com um time de reservas. Sob os olhos da diretoria da franquia, venceu na maior parte dos coletivos e deu seu recado: "Vocês não conseguem vencer sem mim". Depois, admitiu ter passado do ponto.

A mentalidade vencedora do craque, porém, nunca se transformou em um título da liga. Foram duas derrotas em finais, ambas pelo Heat: para o Los Angeles Lakers em 2020 e para o Denver Nuggets em 2023. Agora, o próximo destino, no provável último grande contrato da carreira, pode ser decisivo nessa ambição.

Segundo a imprensa americana, um dos principais interessados em Butler seria o Phoenix Suns, após o também armador e estrela Bradley Beal virar reserva. Dallas Mavericks, Houston Rockets e Golden State Warriors seriam outros destinos que agradam o jogador.

