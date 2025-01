A- A+

BASQUETE Nova Miss América namora gigante de 2,13m da NBA; vídeo mostra reação do astro à vitória dela Estudante de Enfermagem Abbie Stockard garantiu coroa e bolsa de US$ 50 mil como prêmio

O astro do Utah Jazz Walker Kessler ficou boquiaberto ao saber que sua namorada havia vencido o Miss América 2025. A estudante de Enfermagem e líder de torcida Abbie Stockard, de 22 anos, foi coroada nesta segunda-feira numa das mais tradicionais nos Estados Unidos e que serviu de inspiração para o filme Miss Simpatia (2001), estrelado por Sandra Bullock.

O jogador da NBA — conhecido pelos 2,13 metros de altura (Abbie tem 40 cm a menos, com 1,73m) — acompanhou o concurso ao vivo, pelo celular, e vibrou ao ouvir que a vencedora era a representante do estado do Alabama.

Pelo Instagram, Walker Kessler deu os parabéns à namorada pela vitória.

"Parabéns, Abbie! Estou tão orgulhoso de você e de tudo o que você representa. Seu trabalho duro e confiança no Senhor lhe deram esta oportunidade incrível! Use sua luz para brilhar sobre os outros ao seu redor! Amo você", escreveu ele, na postagem.

Com etapas como prova de talentos, teste de dança e entrevista com os jurados, Abbie superou no Miss América outras 51 candidatas, que subiram ao palco com as faixas dos estados americanos, da capital Washington e de Porto Rico.





Ela se destacou ao performar ao som da música "You Say", de Lauren Daigle, e defender a valorização dos profissionais de enfermagem.

Em segundo lugar, ficou Annette Addo-Yobo, do Texas. Carley Jaymes Vogel, do Tennessee, fechou o top 3 do evento.

A coroa de Miss América foi entregue a Abbie por Madison Marsh, primeira oficial da Força Aérea americana a ganhar o concurso, na edição anterior.

De acordo com o site do evento, a vencedora deste ano garantiu uma bolsa de estudos de US$ 50 mil e as quatro finalistas, uma de US$ 10 mil, cada.

Veja também

FUTEBOL Menino Ney? Neymar diz que agora "é um homem" e faz coro a polêmica declaração de CR7