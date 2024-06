NBA Draft 2024: Filho de LeBron será escolhido? Veja projeções de Bronny James

A- A+

Os últimos meses foram um turbilhão na vida de LeBron Raymone "Bronny" James Jr., o Bronny James, filho do astro LeBron James.



Oficialmente inscrito no Draft, o armador de 19 anos vai encarar a criteriosa noite de seleção de novos talentos da NBA em meio a muita projeção e expectativa. Mas longe do protagonismo.

Motivos para a expectativa em torno do jovem existem de sobra: além de filho do maior pontuador que o basquete já viu, ele traz consigo a possibilidade de entrar em quadra contra seu próprio pai ou, quem sabe, na mesma equipe — um sonho de LeBron.

Ao mesmo tempo, Bronny passa longe do topo da lista de principais opções para a primeira rodada e até para a segunda. Em parte, por uma parada cardíaca que adiou sua estreia no basquete universitário por cinco meses, e outra pelos números pouco empolgantes.



As médias do jovem, que atuou por 25 partidas(seis como titular) pela Universidade do Sul da Califórnia (USC) são de 4,8 pontos, 2,1 assistências e 2,8 rebotes por jogo.





Nas últimas semanas, Bronny recusou vários convites para treinos particulares, um expediente tradicional na liga, em que franquias avaliam calouros nos quais têm interesse em escolher no Draft. Só aceitou dois: os de Los Angeles Lakers, onde joga o pai, e Phoenix Suns.

A atitude chamou atenção e limitou algumas das projeções sobre uma possível escolha do jovem. Todas as apostas, agora, são de que o Lakers o selecionem na reta final do Draft.

Na imprensa americana, os famosos "mock drafts", projeções das escolhas, de ESPN, The Athletic/New York Times, Yahoo Sports, The Ringer e CBS Sports são unânimes na aposta: Bronny deve ser selecionado na escolha 55 dos Lakers.

A tendência é que os Lakers não usem sua escolha de primeira rodada, número 17, no filho de LeBron, apostando em um atleta mais pronto. Os Suns, que têm apenas uma escolha, a número 22, e precisam reforçar seu elenco, fariam uma escolha ousada se a utilizassem com Bronny.

Em resumo, é provável que o sobrenome James só seja chamado na quinta-feira, quando acontece a segunda rodada do Draft. O empresário de Bronny e de LeBron, Rich Paul, mantém a confiança:

— Trabalho da mesma maneira que com outros clientes. Disse aos times que se quiserem levar Bronny, não conversaremos sem um contrato de verdade. Não dá para se desenvolver de verdade num contrato two-way (atleta que se divide entre o time principal e a G League). Não me importo se ele for para os Lakers ou para o Phoenix ou o número da escolha. O que importa é que se encaixe (no time) — disse Paul à ESPN.

