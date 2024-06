A- A+

BASQUETE NBA Draft 2024: "gigantes" franceses e destaques universitários entre os cinco favoritos Cerimônia de escolha de novos atletas da liga começa nesta quarta-feira, com dupla francesa em alta

Leia também

• NBA Draft 2024: veja ordem das escolhas, horário e onde assistir

• Campeão da NBA, Porzingis posta ao som do brasileiro L7nnon: "Lembra que eu disse que conseguiria?"

• NBA: novo treinador dos Lakers, JJ Redick causou polêmica por podcast com LeBron

O Boston Celtics foi o grande campeão da temporada da NBA, mas o último ato da liga acontece na noite desta quarta-feira. O Draft, seleção de novos jogadores das franquias, volta em novo formato e com novo protagonismo francês.

Há um ano, o fenômeno Victor Wembanyama era selecionado como primeira escolha pelo San Antonio Spurs. Hoje, a dupla Sarr e Risacher, também da França, são os favoritos à pick 1, que é do Atlanta Hawks.

A lista de calouros disponíveis tem também o filho de LeBron James, Bronny, e talentos de armação do basquete universitário, como Reed Sheppard e Stephon Castle.

Diferente das últimas edições, o Draft será dividido em duas noites, separando as duas rodadas de escolhas. A primeira rodada será nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília). A segunda rodada, na quinta-feira, às 17h. A cerimônia acontece em Nova York.

Veja os nomes favoritos a figurarem nas cinco primeiras escolhas, de acordo com o consenso de projeções da NBA:

Alexandre Sarr

Idade: 19 anos

Altura: 2,13m

Posição: Ala, ala-pivô, pivô

Time atual: Perth Wildcats-AUS

Estatísticas: 24 jogos — 9,7 pontos, 4,4 rebotes e 0,9 assistências

Se no último Draft as atenções estavam voltadas para Victor Wembanyama, a noite desta quarta é "disputada" por dois "big men" franceses. Sarr é um deles: de ala a pivô, se destaca pelo atleticismo e pelo poder defensivo. Fenômeno das categorias de base francesa, passou por programas e ligas de desenvolvimento pela Europa e pelos Estados Unidos, como a Overtime Elite, antes de ir ao basquete australiano.

Zaccharie Risacher

Idade: 19 anos

Altura: 2,07m

Posição: Ala, ala-armador

Time atual: Bourg-FRA

Estatísticas: 32 jogos — 10,1 pontos, 3,8 rebotes e 0,9 assistências (Liga Francesa)

Risacher se alterna, lista a lista, com Sarr. Nascido em Málaga, na Espanha, mas criado em Lyon, na França, é filho de Stéphane Risacher, ex-seleção francesa de basquete. Também com passagem pela base da França, é um especialista em cestas de três pontos (aproveitamento de 35,2% na temporada com o francês Bourg), além de pontuador rápido e consistente para a idade. Tipo muito procurado pela NBA.

Reed Sheppard

Idade: 20 anos

Altura: 1,91m

Posição: Ala-armador, armador

Time atual: Universidade de Kentucky

Estatísticas: 33 jogos — 12,5 pontos, 4,5 assistências e 4,1 rebotes

Filho de ex-jogadores de basquete univesitário, Sheppard é o mais próximo de um armador clássico e produtivo da liga entre os prospectos do topo das listas. Faturou quatro prêmios individuais em 2024, acumulou médias de 12,5 pontos, 4,5 assistências e 4,1 rebotes em 33 jogos na NCAA, a liga universitária. A ótima taxa de 52,1% de conversão de arremessos de três também impressiona.

Stephon Castle

Idade: 19 anos

Altura: 1,98m

Posição: Armador, ala-armador

Time atual: Universidade de Connecticut

Estatísticas: 33 jogos — 12,5 pontos, 4,5 assistências e 4,1 rebotes

Um dos destaques do time campeão universitário de Connecticut, Castle é um armador de enorme talento defensivo. Rápido, atlético e inteligente, já atuou pelas categorias de base da seleção americana e vive a expectativa de uma rápida adaptação ao jogo da NBA. Embora seja aclamado pela habilidade defensiva, se destaca também na seleção de passes.

Matas Buzelis

Idade: 19 anos

Altura: 2,08m

Posição: Ala, ala-pivô

Time atual: G League Ignite

Estatísticas: 26 jogos — 14,3 pontos, 1,9 assistências e 6,9 rebotes

Oriundo de uma família de jogadores de basquete e esportistas da Lituânia, Buzelis foi nadador antes de se voltar ao esporte da bola laranja. Alto, técnico e versátil, gosta de atacar a cesta e carrega consigo a frieza nas decisões de dos homens de garrafão europeus. Após o sucesso no ensino médio e convites de universidades, optou por atuar pelo Ignite, time-programa da NBA na G League que será descontinuado.

Veja também

BASQUETE NBA Draft 2024: Filho de LeBron será escolhido? Veja projeções de Bronny James