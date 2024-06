A- A+

BASQUETE NBA: novo treinador dos Lakers, JJ Redick causou polêmica por podcast com LeBron Dupla iniciou programa em meio à temporada da franquia de Los Angeles, o que não foi visto com bons olhos pela comunidade de técnicos da liga

Depois de semanas de busca, o Los Angeles Lakers parece ter chegado, enfim, ao nome de seu novo treinador: segundo a imprensa americana, JJ Redick assumirá o time californiano na próxima temporada da NBA.

Uma opção que vinha sendo ventilada há algum tempo e rodeada por polêmica.

JJ Redick é nome conhecido do torcedor que acompanhou as temporadas recentes da liga. Atuou por Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks — último time da carreira, em 2021.

Desde então, vem atuando no ramo midiático, na qual protagonizou a saia-justa. Em março, o ex-jogador lançou podcast em parceria com LeBron James, agora seu futuro comandado na liga.

O problema, porém, foi de timing. Naquela época, os Lakers eram comandados por Darvin Ham, que já era alvo de críticas, ao mesmo tempo em que Redick era um nome cotado para assumir a equipe no futuro.

O lançamento do podcast no meio da temporada, com Ham ainda no cargo e com LeBron dando espaço para que Redick apresentasse suas ideias de basquete com visibilidade privilegiada causou revolta nos bastidores da liga. LeBron, inclusive, foi o alvo das principais críticas, mais de que JJ.

O podcast, chamado Mind The Game, uma co-produção da ThreeFourTwo e da Uninterrupted, empresas de Redick e de LeBron, respectivamente, foi um sucesso e seguiu.

O último episódio, nono da temporada, foi lançado no dia 9, abordando as finais da NBA. Dias antes de Redick ser entrevistado pelos Lakers.

A experiência em Los Angeles será a primeira de Redick como treinador. Desde que se aposentou, ele vinha apresentando e investindo em podcasts e conteúdos de entretenimento, além de ser comentarista nas transmissões da ESPN.

Aos 39 anos, ele assinará por quatro anos com os Lakers.

Antes de optar por JJ, os Lakers chegaram a fazer proposta a Dan Hurley, técnico da Universidade de Connecticut e nome forte no basquete universitário. Hurley, porém, recusou a oportunidade.

