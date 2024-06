A- A+

BASQUETE NBA Draft 2024: veja ordem das escolhas, horário e onde assistir Cerimônia de seleção de novos talentos marca o fim da temporada do basquete americano

A NBA escolhe hoje os mais de 50 novos talentos que farão parte da liga na próxima temporada. É noite de Draft. Este ano, em novo formato, dividido em duas noites.

Com talentos do basquete francês e do universitário americano disponíveis e favoritos, a noite tem também o filho de LeBron James, Bronny, na lista.

Ao todo, serão feitas 58 escolhas no Barclays Center (casa do Brooklyn Nets), em Nova York. Duas escolhas, de Philadelphia Sixers e Phoenix Suns, foram canceladas após punições às franquias.





Que horas começa o NBA Draft 2024?

O NBA Draft 2024, em Nova York, começa com a primeira rodada nesta quarta-feira, a partir das 21h. Na quinta, a partir das 17h, a segunda rodada encerra a cerimônia.

Onde assistir ao NBA Draft 2024?

A ESPN transmite a cerimônia.

Ordem das escolhas do NBA Draft

Atlanta Hawks

Washington Wizards

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Detroit Pistons

Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies

Utah Jazz

Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings

Portland Trail Blazers

Miami Heat

Philadelphia Sixers

Los Angeles Lakers

Orlando Magic

Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans

Phoenix Suns

Milwaukee Bucks

New York Knicks

New York Knicks

Washington Wizards

Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets

Utah Jazz

Boston Celtics

Toronto Raptors (primeira escolha da segunda rodada)

Utah Jazz

Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves

New York Knicks

Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers

Philadelphia Sixers

Charlotte Hornets

Miami Heat

Houston Rockets

Sacramento Kings

Los Angeles Clippers

Orlando Magic

San Antonio Spurs

Indiana Pacers

Indiana Pacers

Washington Wizards

Golden State Warriors

Detroit Pistons

Boston Celtics

Los Angeles Lakers

Denver Nuggets

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

