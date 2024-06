A- A+

Copa América Neymar se surpreende com substituição de Dorival durante jogo do Brasil; confira o vídeo Momento aconteceu durante a saída de Vinícius Júnior pela entrada de Endrick

Apesar de não ter sido convocado para a disputa da Copa América por causa de lesão, Neymar protagonizou um momento inusitado durante o jogo entre Brasil e Costa Rica, nesta segunda (24).

O atacante, que assistia à partida em um camarote do estádio SoFi, em Los Angeles, ficou surpreso com a substituição de Vinícius Júnior por Endrick, aos 26 minutos do segundo tempo.

Confira o vídeo:

Neymar was confused with Vinícius Júnior being subbed off. pic.twitter.com/UQJIKx4dB7 — Ginga Bonito (@GingaBonitoHub) June 25, 2024

Apesar da surpresa de Neymar, Vinícius Júnior não fez boa partida diante da Costa Rica. Com nota de 6.6 no Sofascore, o atacante não teve bom aproveitamento quando esteve em campo.

De acordo com o perfil de estatísticas, Vini não conseguiu concluir nenhum dos quatro dribles que tentou. Além disso, o jogador também não conseguiu finalizar ao gol.

De modo geral, todo o time do Brasil não fez um grande jogo. Apesar do controle da partida com 74% de posse de bola e das 19 finalizações, o Brasil não conseguiu furar o bloqueio costarriquenho.

Próximo jogo

O Brasil volta a campo na próxima sexta (28) para encarar o Paraguai, pela segunda rodada do grupo D. A partida acontece no Allegiant Stadium, às 22h (horário de Brasília), em Las Vegas. O confronto tem caráter decisivo e pode dificultar a vida da seleção em caso de derrota.

