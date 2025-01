A- A+

Após rescindir contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira (27), o atacante Neymar publicou, na manhã desta terça-feira (28), uma postagem de agradecimento ao clube árabe, no Instagram.





No texto, o atacante agradece por todo apoio e suporte do clube e dos torcedores durante a sua passagem pelo time. Ele também ressalta que fez de tudo para jogar e que gostaria de ter tido mais momentos em campo junto com a torcida.

Neymar ainda agradeceu à Arábia Saudita e disse que agora conhece verdadeiramente o país, podendo sentir todo o amor e paixão dos sauditas pelo futebol.

O craque finalizou dizendo que acompanhará e apoiará a jornada do clube e do país até 2034, ano em que a Arábia Saudita sediará a Copa do Mundo.

Confira a postagem traduzida na íntegra

A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado!!

Dei de tudo para jogar e gostaria que tivéssemos tido momentos melhores em campo juntos.

À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências

Agora conheço a verdadeira Saudita e tenho amigos para a vida toda

Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo

Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034

Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo

E eu sempre vou te apoiar!!!

Neymar deixa o Al-Hilal após uma temporada e meia pelo clube. A passagem do atacante no país, entretanto, é marcada pelas lesões e pelos poucos minutos em campo, atuando em apenas sete jogos, marcando um gol e cedendo duas assistências.

Futuro

O futuro de Neymar vem sendo bastante especulado, tendo o Santos, clube que o revelou, como principal destino.

De acordo com a última atualização do jornalista especialista em negociações Fabrizio Romano, nesta segunda, Neymar já estaria a caminho da Vila Belmiro para fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Peixe.

Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO!



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. pic.twitter.com/gmPu9uVdNa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).



Veja também