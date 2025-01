A- A+

Neymar De Marquezine a Biancardi e pai de quatro filhos: relembre relacionamentos e herdeiros de Neymar Jogador tem três filhos com três mulheres diferentes e se prepara para a chegada da quarta criança, fruto da relação com a namorada Bruna Biancardi

Cerca de 12 anos depois de deixar seu clube de formação, Neymar está de volta ao Santos. De "menino" a adulto, o jogador viu sua vida passar por inúmeras transformações durante o período fora do Brasil, com a vida pessoal tão movimentada quanto a carreira no futebol.

Entre namoros, rumores de traição e a chegada de novos filhos, Neymar virou assunto por diversas vezes nesse tempo. Relembre alguns momentos.

Mãe do primogênito de Neymar, Carol Dantas foi o primeiro affair do craque conhecido pelo público. Mas já no anúncio da gravidez de Davi Lucca, em 2011, os dois deixaram claro que a relação que predominava era a de amizade — o que pôde ser visto daquele momento em diante, com a convivência do jogador com Carol e a família que formou com o marido, Vinícius, e Valentin, filho do casal e meio-irmão de Davi Lucca.

Carol Dantas com o marido, os filhos e Neymar. Foto: Reprodução/Redes sociais.



Dois anos depois, Neymar deu início a um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine. Os dois rapidamente se tornaram o casal queridinho do público e roubaram os holofotes do sites e perfis de celebridades. O namoro durou de 2013 a 2018, entre idas e vindas — em uma entrevista, ela chegou a declarar que os dois terminavam todo mês — e ganhou as redes e o ship Brumar.

Bruna Marquezine e Neymar posaram juntos em campanha do Dia dos Namorados. Foto: Divulgação.

Nas redes, enquanto revivem momentos do casal que foram marcantes, fãs refletem sobre o término. Enquanto muitos especulam que Neymar nunca superou o relacionamento, ela já deu a entender que não vê mais o namoro com bons olhos.

Em 2023, outra situação colocou Brumar na roda novamente: em uma entrevista com a apresentadora Blogueirinha, a atriz foi questionada sobre quem teria sido um livramento na sua vida. Ela deu uma gargalhada que foi interpretada por muitos como uma indireta ao craque, bem como a recusa a nomeá-lo diretamente.



Em 2021, a vida amorosa de Neymar deu uma guinada radical, quando ele engatou um relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem está junto até hoje.

Neymar e Bruna Biancardi. Foto: Reprodução/Instagram.

Entre declarações de amor nas redes sociais e términos também bastante publicizados, o casal estava junto há pouco mais de um ano quando Bruna anunciou sua primeira gravidez.

O que deveria ser uma lua de mel, no entanto, transformou-se em polêmica quando surgiram imagens de Neymar em boates rodeado de mulheres, acompanhados de rumores de traição. Nas redes, o jogador ironizou o surgimento de conversas provocantes com outras mulheres durante a gestação da namorada.

Grávida, Biancardi optou por terminar o relacionamento com o jogador para se preservar durante a gestação. Mas no chá revelação, em outubro, os dois reapareceram juntos publicamente. Em junho de 2023, Neymar publicou nas redes sociais uma carta pedindo desculpas.

"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público", escreveu ele. A namorada pareceu ter recebido bem as palavras, mas a família de Biancardi foi até as redes sociais para desabafar sobre as atitudes do jogador. Para a irmã da influenciadora, ele estava "agindo como criança".

Após o nascimento da filha, no entanto, Biancardi anunciou um novo término através das redes sociais — mas poucos meses depois os dois reataram outra vez. Durante um período que poderia ter sido de reconciliação tranquila, Mavie foi logo promovida a irmã mais velha. A notícia de que a influenciadora Amanda Kimberlly — que conhecia o jogador há anos através de Rafaella, irmã dele — estava grávida do craque surgiu nas redes, e o boato foi confirmado por pessoas próximas ao jogador. Poucas semanas depois, Helena, a terceira filha do craque, nasceu em julho de 2024.

Neymar acompanhou o parto de Helena, sua filha caçula. Foto: Reprodução Instagram.



No mesmo mês, Bruna e Neymar anunciaram mais uma vez que estavam juntos. Em uma longa publicação, ela afirmou que "ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores. Não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil", desabafou.

Em setembro, outra notícia veio à tona, com a fala da influenciadora de conteúdo adulto de que Neymar havia tido um caso com ela durante o namoro com Bruna. Mais uma vez a influenciadora perdoou as atitudes do namorado, e em dezembro os dois anunciaram a segunda gravidez. Eles passaram o réveillon juntos em Dubai, com a família dos dois, incluindo Davi Lucca, e se preparam para a chegada de mais uma menina.

