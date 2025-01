A- A+

FUTEBOL Neymar volta ao Santos com patrimônio de R$ 6 bilhões; veja fotos de mansões, jatinhos e carros Jogador figura na lista dos 20 atletas mais ricos da história do esporte mundial, atrás de lendas como Michael Jordan e Lebron James

De volta ao Santos doze anos depois de deixar o país, Neymar acumulou, além de títulos e marcas expressivas no futebol, um patrimônio bilionário. Entre os salários astronômicos, que chegaram até a quase R$ 90 milhões por mês pelo Al-Hilal, e acordos de patrocínio e direitos de imagem, o jogador construiu uma fortuna considerável na passagem pela Europa e América do Sul. De acordo com o site Sportico, especializado em finanças esportivas, o patrimônio do brasileiro é de R$ 1,01 bilhão, o que corresponde a cerca de R$ 5,96 bilhões, na cotação atual.

Segundo a revista Forbes, Neymar faturou 110 milhões de dólares (cerca de 665 milhões de reais) apenas em 2024. Ele terminou o ano como o terceiro jogador mais bem pago do mundo e sétimo na lista dos atletas. Além disso, o jogador é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história. Michael Jordan (basquete), Tiger Woods (golfe) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lideram o ranking.





Entre os bens mais valiosos de Neymar, dois estão no Brasil. Na cidade de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o jogador tem um terreno em um condomínio de luxo de 12 mil metros quadrados, avaliado em R$ 28 milhões. O complexo, apelidado de DisNeylândia, tem pista de kart, quadra de futebol de areia, quadra de tênis, uma lagoa artificial (que gerou uma multa milionária por infrações ambientais), piscinas e um heliponto.



Responsável por construir lago em mansão de Neymar comemora conclusão de obra — Foto: Reprodução

Em Balneário Camboriú, no norte de Santa Catarina, Neymar tem outra propriedade multimilionária. É o Neyplex: uma cobertura de quatro andares na praia da cidade de Balneário Camboriú com piscina, vista 360º e um heliponto, que fica localizado no Yachthouse Residence Club, construção conhecida como "Torres Gêmeas". Com vista para o mar, o edifício tem 281 metros de altura, divididos em 81 andares. Luan Santana, Alexandre Pires e o sertanejo Sorocaba também adquiriram apartamentos por lá.





Outra parte da fortuna de Neymar está em carros: hoje, ele tem mais de R$ 20 milhões em automóveis de luxo, em valores que variam de R$1,9 milhão a R$ 4,76 milhões. Como parte do contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador recebeu um Bentley Continental GT, um Mercedes-Benz Classe G e uma Lamborghini Huracán STO, um Aston Martin DBX e quatro Mercedes-AMG G 63. O brasileiro também tem em sua coleção uma Land Rover Range Rover First Edition e um Rolls Royce Ghost segunda geração — um mimo que se deu pelo 32º aniversário.

Para viagens mais longas, não faltam opções ao jogador. Ele é dono de um helicóptero BK-117 D2 da Airbus, que custa aproximadamente R$ 50 milhões. A aeronave é personalizada com as iniciais do jogador na cauda e o símbolo do Batman nos bancos de couro. O brasileiro tem ainda dois jatinhos: um Falcon 900LX, com preço de mercado de R$ 235 milhões; e um jato executivo Cessna Citation Sovereign, avaliado em cerca de R$ 80 milhões.

Em sua garagem de luxo, Neymar tem também seu próprio iate. Em 2012, ele comprou o luxuoso Azimut 78, que tem três suítes, sala de jantar, sofás para oito pessoas, cozinha, quarto com cama de casal e isolamento acústico. O preço estimado é de R$ 15 milhões.

O jogador também investe em acessórios de luxo, e os queridinhos são os brincos. Neymar tem um brinco Cartier, de ouro branco 18 k com solitário e pavé de diamantes, com valor estimado em R$ 150 mil. Ele também já foi visto usando um anel de ouro branco estimado em R$ 70 mil em sua última festa de aniversário, em fevereiro de 2024.

