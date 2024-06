A- A+

Futebol Nos pênaltis, Fortaleza leva a melhor diante do CRB e vence Copa do Nordeste Galo ganhou do Leão por 2x0, no tempo normal, no Rei Pelé, mas perdeu o título nas cobranças

Nos pênaltis, para exorcizar fantasmas que assombravam os cearenses em eliminações e perdas de títulos recentes nas cobranças, o Fortaleza faturou o título da Copa do Nordeste 2024, chegando ao tricampeonato. Após perder por 2x0 para o CRB no tempo normal, no Rei Pelé, neste domingo (9), o Leão superou o Galo nas penalidades por 5x4 e garantiu a conquista.

Moisés fora



Artilheiro da Copa do Nordeste, com sete gols, o atacante Moisés só ficou três minutos em campo. O jogador sentiu uma fisgada na coxa esquerda e precisou ser substituído por Machuca.



A saída do principal atleta da equipe rival animou o CRB. Precisando de no mínimo dois gols para levar a decisão para as penalidades, os alagoanos se lançaram ao ataque, mas faltou cautela para preparar melhor as jogadas.



O Fortaleza tinha dificuldades de passar do meio-campo graças à boa marcação do CRB. Hereda e Labandeira, pela direita, eram os mais acionados para

pegar os cearenses no contragolpe.

O CRB teve a chance de sair à frente do placar no primeiro tempo, mas João Ricardo fez ótima defesa em finalização de Fábio Alemão. A melhor chance do Fortaleza foi em escanteio que quase os mandantes fizeram contra.

O segundo tempo também teve como regra o CRB pressionando o Fortaleza. A bola circulava pela área cearense, mas as finalizações ficavam na marcação ou saiam sem força para o gol de João Ricardo.

João Neto brilhou



Aos 20 do segundo tempo, o Rei Pelé, que já estava “pulsando”, esquentou ainda mais. João Neto aproveitou sobra de escanteio para fazer 1x0 para o CRB.



Léo Pereira, em cabeçada que acertou o travessão, fez a torcida do CRB ficar com o grito de gol preso na garganta. Enquanto isso, os cearenses nas arquibancadas eram pura tensão ao ver o Fortaleza pressionado no Rei Pelé.



Se não deu com Léo, coube ao iluminado João Neto se credenciar a ser herói da noite. Aos 42, o atacante novamente mostrou oportunismo ao aparecer bem na área para estufar as redes e levar o confronto para as penalidades.



Fim do trauma



Nas cobranças, Anselmo Ramon mandou por cima e Yago Pikachu bateu colocado para dar o título da Copa do Nordeste ao Fortaleza.

