Desfalque Olimpíada: ouro no Pan, Darlan Romani está fora dos Jogos de Paris Integrante da equipe brasileira de arremesso de peso foi cortado por causa de uma hérnia de disco

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou, na manhã desta terça-feira (23), que Darlan Romani, integrante da equipe de arremesso de peso do Brasil, está fora da Olimpíada de Paris.

De acordo com a CBAt, após viajar para um camping de treinamento em León, na Espanha, no fim de junho, Darlan retornou ao Brasil no dia 19 deste mês por causa de dores na região lombar, depois de passar por tratamento fisioterápico e medicamentoso, sem sucesso.

Segundo o médico da delegação brasileira, André Guerreiro, trata-se de uma recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já havia sido tratada com correção cirúrgica há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Darlan passará por uma nova cirurgia, o que impossibilitará sua participação nas Olimpíadas de Paris.

Darlan é campeão mundial indoor em 2022 e bicampeão pan-americano (Lima-2019 e Santiago-2023). O atleta também foi finalista da modalidade na Olimpíadas de Tóquio, terminando em 4º lugar.

Com a ausência de Darlan, a delegação brasileira passa a ter 275 atletas em Paris 2024.

