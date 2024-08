A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Beatriz Souza vence israelense no judô e leva primeiro ouro do Brasil em Paris Brasileira pontuou melhor e venceu após o fim do tempo regulamentar

Demorou, mas veio! Beatriz Souza venceu a israelense Raz Hershko, número 2 do mundo, na final da categoria até 78 kg do judô, e faturou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 até aqui.

A brasileira começou muito bem na luta, e logo conseguiu um ponto após um Waza-ari - projetar a adversária ao chão pela lateral do corpo. O confronto seguiu acirrado a partir daí, e ambas sofreram punições por evitar pegada.

O tempo regulamentar foi finalizado com a brasileira a frente do placar, e a medalha veio - a terceira do judô até aqui na competição, ao lado da prata de Willian Lima e do bronze de Larissa Pimenta. São 27 medalhas brasileiras na história da modalidade.

A brasileira número 5 do mundo entrou direto nas oitavas de final e venceu a nicaraguense Izayana Marenco por ippon, a sul-coreana Kim Hayun por waza-ari, com direito a revisão no vídeo já no golden score.

Por último, veio a francesa Romane Dicko, atual número um do mundo, medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021 e algoz de Beatriz na final do Mundial da categoria disputado em 2022 em Tashkent (Uzbequistão). Ainda assim, a brasileira bateu a adversário com um ippon por imobilização, e se classificou para a decisão.

