Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Beatriz Souza vence francesa e avança à final da categoria até 78 kg do judô A brasileira vai enfrentar na final Raz Hersihko, judoca israelense, ainda nesta sexta-feira (2), ao meio-dia

A brasileira Beatriz Souza venceu a francesa Romane Dicko e avançou à final da categoria até 78 kg do judô. Ela luta agora pelo primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 até aqui.

A brasileira vai enfrentar na final Raz Hershko, judoca israelense, ainda nesta sexta-feira (2), às 12h. Já a francesa vai enfrentar a turca Kayra Ozdemir pelo bronze.

O duelo foi acirrado desde o início. Ambas atletas se estudavam bastante, mas a brasileira era mais agressiva, e tentava o ippon para acabar com a luta. Ainda assim, ambas sofreram punição por falta de competitividade.

A luta continuou assim a partir daí, e parecia que seria decidida no golden score. 15 segundos antes do tempo extra, no entanto, Beatriz conseguiu um ippon ao projetar a francesa de costas para o chão, e o confronto foi finalizado.

