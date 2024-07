A- A+

Olimpíadas Olimpíada 2024: Brasil enfrenta a Nigéria no futebol feminino Com presença de Marta, seleção brasileira busca o ouro olímpico em Paris

Não é preciso esperar a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 para começar a torcer pelo Brasil. Nesta quinta (25), já tem atleta vestindo a camisa amarela para iniciar a caminhada rumo ao lugar mais alto do pódio. Às 14h (de Brasília), em Bordeaux, na França, a seleção brasileira feminina de futebol encara a Nigéria, pela primeira rodada do Grupo C.

Das 22 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias, seis já disputaram uma Olimpíada: Ludmila, Tamires, Rafaelle, Angelina, Luciana e Marta. Por falar na camisa 10, ela está na sexta participação olímpica.

Participações

Marta é a única futebolista (incluindo homens e mulheres) a fazer gols em cinco edições dos Jogos (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio, 2021). Tem 13 bolas na rede.

Em Paris, Marta pode se tornar a maior artilheira da história das Olimpíadas, superando a compatriota Cristiane, com 14 gols. Além disso, a jogadora pode se tornar a participante com maior número de pódios olímpicos no esporte. Atualmente, ela tem uma prata (2004) e um bronze (2008).

Histórico

Brasil e Nigéria já se enfrentaram outras duas vezes na história. A primeira foi na Copa do Mundo de 1999, nos Estados Unidos. Valendo vaga na semifinal, Brasil e Nigéria empataram por 3x3 no tempo normal, com dois gols de Cidinha e um de Nenê. Na prorrogação, Sissi marcou de falta e garantiu a classificação.

Na semifinal, porém, o Brasil foi eliminado pelos Estados Unidos, perdendo por 2x0. Na decisão pelo terceiro lugar, as brasileiras superaram as norueguesas por 5x4 nas penalidades, após 0x0 no tempo normal.

A segunda vez foi na Olimpíada de Pequim 2008, já com a presença de Marta. Com três gols de Cristiane, as brasileiras ganharam por 3x1, pela fase de grupos. O Brasil chegou até a final e ficou com a prata ao perder por 1x0 para os Estados Unidos.

“Estamos trabalhando muito forte dentro e fora de campo para fazer boas partidas e conquistar os pontos necessários para avançar na competição", afirmou a goleira Tainá. Além de Brasil e Nigéria, o Grupo C conta com Espanha e Japão, que também jogam nesta quinta, mais cedo, às 12h.

Os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral avançam para as quartas de final. A decisão será no dia 9 de agosto, às 10h, em Lyon.

Mais Brasil

Além do confronto pelo futebol feminino, mais brasileiros estarão em ação nos Jogos. Às 4h30, tem Ana Luiza Caetano no tiro com arco feminino. No masculino, Marcus D’Almeida, estreia às 9h15. No handebol feminino, às 9h, tem Espanha x Brasil.

