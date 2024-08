A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas 2024: Evandro e Arthur vencem dupla da República Tcheca no vôlei de praia Com a vitória, a dupla brasileira assume a liderança do Grupo E nas Olimpíadas

Evandro e Arthur Lanci venceram o duelo no vôlei de praia contra a dupla formada por Perusic e Schweiner, da República Tcheca, nesta sexta-feira (2). Os brasileiros superaram os adversários por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/16.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com as duas duplas disputando ponto a ponto, o que não tirou a vantagem dos brasileiros, que venceram por 21/18.

A vantagem foi ainda maior no segundo set. Com cinco pontos de diferença, a dupla do Brasil venceu com tranquilidade por 21/16.

Os brasileiros já haviam conquistado uma vaga nas oitavas de final de forma antecipada após vencerem a dupla canadense formada por Schachter e Dearing.

Com a vitória desta sexta (2), Arthur e Evandro assumem a liderança do Grupo E.

