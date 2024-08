A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas 2024: confira as imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos de Paris até agora Fotos dos atletas brasileiros Gabriel Medina e Caio Bonfim nas Olimpíadas chamaram a atenção do público

Os Jogos Olímpicos de Paris começaram há apenas uma semana e já proporcionaram imagens que ficarão eternizadas na história das Olimpíadas e na memória dos atletas e entusiastas dos esportes.

Uma verdadeira competição entre fotógrafos do mundo todo, que disputam quem melhor capturará os grandes momentos nas competições.

Antes mesmo do início dos Jogos Olímpicos, o fotógrafo Loic Venance encontrou o ângulo perfeito para eternizar a lua alinhada aos anéis olímpicos na Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo.

Lua alinhada aos anéis olímpicos, em Paris | Foto: Loic Venance/AFP

A foto mais marcante, até o momento, é de Gabriel Medina, capturada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet.

O profissional conseguiu registrar o momento exato do surfista no ar junto de sua prancha após executar o movimento que resultou na maior nota da história dos Jogos: 9,90.

Momento exato de Gabriel Medina no ar | Foto: Jerome Brouillet/AFP

Na madrugada da quinta-feira (2), o marchador Caio Bonfim, que conquistou a medalha de prata na marcha atlética, também protagonizou uma das imagens mais icônicas das Olimpíadas.

A foto registrada pelo fotógrafo David Ramos formou o mapa do Brasil, com o brasileiro liderando a corrida.

Registro da marcha atlética forma mapa do Brasil com atleta Caio Bonfim liderando prova | Foto: David Ramos/Pool/AFP

A mais recente, no entanto, é da judoca brasileira Bia Souza após derrotar a adversária Raz Hershko no judô e conquistar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas.

Bia Souza conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas | Foto: Alexandre Loureiro/COB

Confira, a seguir, algumas das imagens brilhantes que ficarão eternizadas na história das Olimpíadas:

