Olimpíadas 2024: Thiago Monteiro e Thiago Wild perdem nas duplas e são eliminados no tênis

A dupla Thiago Monteiro e Thiago Wild perdeu por 2 sets a 0 para os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, e estão eliminados dos Jogos Olimpicos de Paris 2024.

As parciais foram de 6/4 e 7/6. Vale ressaltar, ainda, que ambos atletas já foram eliminados no individual simples.

Com isso, o sonho de medalha para o Brasil no tênis está sob as costas de Bia Haddad e Luisa Stefani, dupla classificada para as oitavas de final. Elas voltam a entrar em quadra nesta quarta-feira (31), com adversárias a serem definidas.

Na eliminação masculina, o primeiro set foi equilibrado desde o início. As duplas se estudavam bastante, mas também eram ofensivas. O diferencial foi a consistência dos norte-americanos, que aproveitaram erros dos brasileiros para construir o placar.

O segundo set foi ainda mais acirrado. Apesar dos norte-americanos terem conseguido abrir 4 a 1, a dupla brasileira conseguiu levar o jogo para o tiebreak. Foi aí que a dupla dos Estados Unidos se superou para fechar a partida em 2 sets a 0.

