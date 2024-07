A- A+

Olimpíadas Olimpíadas 2024: Argentina arranca empate no fim contra Marrocos; jogo termina em confusão Após segundo gol dos argentinos, houve invasão de campo, com bombas atiradas em direção aos atletas

Argentina e Marrocos ficaram no empate em 2x2, nesta quarta (24), pela primeira rodada do Grupo B da Olimpíada Paris 2024. Os marroquinos abriram 2x0 no placar, com gols de Rahimi. Os argentinos empataram com Simeone e Medina - esse último marcando aos 60 do segundo tempo.





Após o gol, houve muita confusão na saída dos atletas após torcedores invadirem o gramado, além de bombas atiradas no campo do Geoffroy Guichard. A partida foi encerrada.

Pelo mesmo grupo, às 14h, O Iraque enfrenta a Ucrânia, em Lyon. Mais cedo, às 10h, pelo Grupo C, a Espanha derrotou Uzbequistão por 2x1, no Parc des Princes.

