Futebol e Rugby dão início as emoções nas Olimpíadas de Paris

Apesar da cerimônia de abertura das Olimpíadas ainda não ter acontecido, as disputas dos esportes coletivos já começam nesta quarta-feira (24). O futebol e o Rugby 7 masculino já entram em campo e dão o pontapé inicial nas emoções em Paris.

Futebol

Sem a participação do Brasil, atual bicampeão, o torneio de futebol masculino inicia com a certeza de que outro país subirá no lugar mais alto do pódio. Entre as 16 equipes que estarão na disputa, três chegam com o status de favoritismo, a França, dona da casa; a Argentina, com a participação de quatro campeões mundiais em 2022; e a Espanha, atual medalhista de prata.

Liderados pelo bicampeão olímpico em 2004 e 2008, Javier Mascherano, a Argentina chega forte com um campeão mundial em cada setor do campo. “Quisemos convocar os jogadores mais experientes para reforçar cada uma das linhas do plantel. Temos o prazer de levar um elenco com quatro campeões mundiais e isso prestigia nossa seleção”, destacou.

Outro time que é comandado por um ídolo nacional é a França, que tem Thierry Henry como treinador. O comandante acredita que o time já está pronto para a disputa. “Tivemos tempo para refinar as coisas. Precisamos ver em qual patamar nos encontramos, mas acredito que estamos pronto”, disse Henry.

Vale lembrar que apenas atletas com idade sub-23 poderão disputar os Jogos Olímpicos Paris 2024, com um máximo de três jogadores que tenham idade superior à permitida. Cada seleção convocou 18 jogadores, além de quatro suplentes, que poderão substituir atletas lesionados ao longo da competição.

Os primeiros jogos começam logo às 10h. A Espanha enfrenta o Uzbequistão em Paris e a Argentina pega o Marrocos em Saint-Étienne. No horário das 12h, o Egito, do técnico campeão olímpico em 2016, Rogério Micale, encara a República Dominicana em Nantes e em Nice, a Guiné confronta a Nova Zelândia.

No meio da tarde, às 14h, o Japão enfrenta o Paraguai em Bordeaux e Iraque x Ucrânia entram em campo em Lyon. Entrando no último horário do dia, às 16h, Mali e Israel jogam em Paris e os donos da casa, a França, recebe os Estados Unidos, em Marselha.

Rugby 7

O Rugby 7 é uma modalidade praticada com equipes de sete jogadores de cada lado, disputada em dois tempos de sete minutos. A curta duração das partidas possibilita que os times disputem mais de um jogo por dia.

O torneio masculino será disputado até o sábado (27), quando serão disputadas as finais. Ao todo são 12 seleções, que estão distribuídas em três grupos de quatro times. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam e também os dois melhores terceiros colocados.

Esporte muito popular na Europa, em alguns países da África e na Oceania, o Brasil continua se desenvolvendo na modalidade e não conseguiu classificação para a disputa do rugby 7 masculino. Dentro do programa olímpico desde 2016, a pequena ilha de Fiji venceu as duas edições.





