Olimpíadas 2024: paratenista paraplégico usa exoesqueleto para carregar tocha olímpica na França

A- A+

O paratenista francês Kevin Piette emocionou quem acompanhava o revezamento da tocha olímpica de Paris-2024, na região de Îlê-de-France, nessa terça-feira (23).

Kevin Piette, que é paraplégico há 11 anos, desde que sofreu um acidente de moto, usou um exoesqueleto para carregar a tocha.

O dispositivo robótico permite que pessoas com deficiência voltem a andar.

O francês foi escolhido como piloto de teste do exoesqueleto, produzido pela empresa Wandercraft.

"Kevin é a personificação do compromisso desportivo, do desejo de uma sociedade mais inclusiva e do espírito de empreendedorismo e inovação, com uma energia contagiante!", destacou o site oficial dos Jogos Olímpicos, ao contar a história do paratenista.

"Como um dos primeiros testadores, tem contribuído para o seu aperfeiçoamento, participando inclusive em ‘cybathlons’, que são competições em que pessoas com deficiência utilizam tecnologias assistivas para realizar atividades cotidianas".

Atualmente usado para reabilitação, a empresa trabalha no desenvolvimento de uma versão pessoal do exoesqueleto que permitirá uma maior autonomia em casa.

Veja também

Futebol Com lesão na coxa, Paulo Sérgio desfalca o Náutico diante do Sampaio