Futebol Olimpíada 2024: Folha de Pernambuco inicia cobertura em Paris Jornalista Victor Pereira está in loco trazendo as principais informações do maior evento multiesportivo do mundo

Ao todo, quatro atletas pernambucanos estarão defendendo as cores do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024, com cerimônia oficial de abertura nesta sexta (26). Mas o estado também terá outro representante de olho em tudo que acontecerá no maior evento multiesportivo do mundo. Assim como na cobertura da Copa América 2024, o jornalista Victor Pereira está na França, trazendo para os leitores da Folha de Pernambuco, por meios de textos e vídeos, as principais informações da Olimpíada. Nessa parceria com o jornal, o primeiro lugar no pódio é garantido.

“Será mais uma cobertura in loco de um grande evento. Vamos trazer as principais informações das competições, além de curiosidades e bastidores da chamada “Cidade Luz”, fazendo com que o leitor da Folha de Pernambuco sinta a atmosfera olímpica”, afirmou o correspondente do jornal.

Recorde quebrado?

Na edição anterior, nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, o Brasil faturou 21 medalhas. Foram sete ouros (igualando o recorde da edição de 2016 no Rio de Janeiro), seis pratas e oito bronzes. O melhor desempenho até o momento do País na história do evento. Mas com margem para crescimento, observou Pereira.

“Eu acho muito provável que o Brasil consiga superar as 21 medalhas conquistadas em Tóquio. Estou muito empolgado e ansioso para acompanhar de perto mais uma história do esporte brasileiro”, destacou.

O pernambucano contou também quais as principais apostas brasileiras na briga por um lugar no pódio. “As expectativas são altíssimas com Rebecca Andrade e a turma da ginástica. Rayssa Leal, de apenas 16 anos, está em busca da segunda medalha olímpica no skate. Além disso, há os esportes coletivos em que o Brasil sempre é muito forte, como vôlei de praia e de quadra. No futebol feminino, teremos a despedida da Rainha Marta. São muitos novos capítulos que vamos contar na Folha de Pernambuco e espero que o final seja feliz para todos nós”, completou.

Pernambucanos

Os representantes pernambucanos em Paris serão a experiente Érica Sena, da marcha atlética; a goleira do handebol, Renata Arruda; a promissora Carol de Almeida, do boxe; e o versátil José Fernando “Balotelli”, do decatlo.

Isaquias Queiroz, único brasileiro até hoje a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos, e Raquel Kochhann, uma das líderes da seleção feminina de rúgbi e recém-recuperada de um câncer, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como porta-bandeiras, representando a delegação no desfile pelo Rio Sena, em Paris.

