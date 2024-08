Olimpíadas: Edival fatura bronze na categoria até 68kg do taekwondo

A- A+

O Brasil é bronze no taekwondo! Edival Júnior, o Netinho, faturou a medalha nesta quinta (8) ao derrotar o espanhol Javier Perez Polo, na categoria até 68kg, por 2 rounds a 1. O paraibano fez o País conseguir o 15º pódio na Olimpíada de Paris 2024.





No primeiro round, a disputa terminou empatada em 3x3, mas com vantagem para o brasileiro. Netinho começou perdendo, mas acertou um chute na cabeça, o que lhe rendeu três pontos. No segundo, o espanhol ficou à frente, vencendo por 6x4.



A disputa pelo bronze ficou para o terceiro round. Netinho começou dominando, abrindo 4x0. O espanhol chegou a fazer três pontos, mas não conseguiu tirar o bronze do brasileiro de 26 anos.

