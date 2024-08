A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Evandro e Arthur perdem para suecos no vôlei de praia e se despedem de Paris Brasileiros foram derrotados por 2 sets a 0 e não avançam à semifinal

Evandro e Arthur se despediram do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6), pela fase de quartas de final. A dupla brasileira foi derrotada pelos suecos Ahman e Hellvig por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16.

Os brasileiros fizeram uma campanha impecável na fase de grupos e nas oitavas de final, com quatro vitórias por 2 sets a 0. Contra os suecos, a dupla brasileira pecou muito no ataque e não conseguiu avançar na competição.

Arthur e Evandro são derrotados nas quartas de final do vôlei de praia para a dupla top 01 do mundo.



2-0 para os suecos, parciais de 21-17 e 21-16.



Jogaram muito, meninos! Parabéns!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/vEXpK97cud — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2024

No primeiro set, Ahman e Hellvig abriram 4 a 0 de vantagem. O Brasil reagiu e diminuiu para 4 a 3, mas não conseguiu reverter o placar e os suecos finalizaram a primeira etapa com quatro pontos na frente.

No segundo set, o cenário não foi diferente. Os suecos abriram 8 a 5 de vantagem e a superioridade da dupla número 1 do mundo esteve evidente durante toda a partida. Os adversários não permitiram a reação e, sempre em vantagem, fecharam o set com 21/16.

