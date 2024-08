A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: França vence Argentina e vai às semis do futebol de Paris-2024 O atacante Jean-Philippe Mateta, com uma cabeçada logo no início do jogo (5') marcou o gol da vitória no duelo que encerrou as quartas de final

Empurrada por sua torcida, a França do técnico Thierry Henry se classificou para a semifinal do futebol masculino dos Jogos de Paris-2024 ao vencer a Argentina de Javier Mascherano por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), em Bordeaux.

O atacante Jean-Philippe Mateta, com uma cabeçada logo no início do jogo (5') marcou o gol da vitória no duelo que encerrou as quartas de final e que terminou com uma confusão entre as delegações em campo e nos vestiários do estádio em Marselha.

