Olimpíadas: Keno Marley vence e vai às quartas em Paris 2024

O baiano Keno Marley venceu o britânico Patrick James Brown por pontos (4-1), pelas oitavas de final do boxe na categoria peso-pesado (até 92kg) dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Com o resultado, o brasileiro garantiu lugar nas quartas de final e, avançando na etapa seguinte, já terá ao menos o bronze garantido.

"Foi uma estreia importante para mim. Lutei contra um atleta da Grã-Bretanha, que eu já conhecia. Mas, se for olhar, em Tóquio, foi o país que me tirou da medalha. Hoje foi um dia atípico, onde vários nomes, que tinham certo favoritismo, também foram eliminados. Eu tive de carregar essa primeira luta do time brasileiro de boxe aqui em Paris e saí com a vitória. Isso é importante para todo o grupo", afirmou.

