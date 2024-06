Ons Jabeur vence e vai enfrentar Coco Gauff nas quartas de Roland Garros

A- A+

A tunisiana Ons Jabeur se classificou neste domingo (2) para as quartas de final do torneio de Roland Garros, pela segunda vez consecutiva, ao eliminar a dinamarquesa Clara Tauson (72ª do mundo) em dois sets, com parciais de 6-4 e 6-4.

A número 9 do ranking da WTA, de 29 anos, vai enfrentar na próxima fase a americana Coco Gauff (3ª), que derrotou a italiana Elisabetta Cocciaretto no início do dia.

As duas tenistas já se enfrentaram em seis ocasiões, apenas uma vez em Roland Garros (2021) onde a jovem americana, atual campeã do US Open, levou a melhor vencendo por 6-3 e 6-1 nas oitavas de final.

"Ela é uma jogadora extraordinária, vencedora do Aberto dos Estados Unidos, é uma verdadeira lutadora, então espero poder fazer um pouco da minha mágica", disse Ons Jabeur, poucos minutos após a vitória sobre Tauson, conquistada em pouco mais de 1h30 na quadra Suzanne-Lenglen.

Em seis participações no torneio parisiense, Jabeur nunca conseguiu chegar às semifinais.

--- Resultados deste domingo do torneio de Roland Garros:

Oitavas de final (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-0

Markéta Vondrousová (CZE/N.5) x Olga Danilovic (SRB) 6-4, 6-2

Coco Gauff (EUA/N.3) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-1, 6-2

Ons Jabeur (TUN/N.8) x Clara Tauson (DIN) 6-4, 6-4

