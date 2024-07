A- A+

Futebol Internacional Com participação de Ozzy Osbourne, Aston Villa divulga novo uniforme; veja o vídeo

O clube inglês Aston Villa divulgou nesta terça-feira (23) o novo uniforme que irá vestir na temporada 2024/2025.

O vídeo de divulgação contou com a presença de Ozzy Osbourne, vocalista da banda de rock britânica Black Sabbath.

Instant classic.



UP THE VILLA! pic.twitter.com/cDJTFniFM6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2024

Além do cantor, o vídeo também contou com a presença de Geezer Butler, baixista e companheiro de Ozzy no Black Sabbath.

Os integrantes da banda nasceram em Birmingham, cidade do Aston Villa, e são torcedores declarados dos Leões.

A campanha também traz alguns jogadores do time, como é o caso do goleiro argentino Dibu Martínez e do capitão da equipe, John McGinn, além do treinador, Unai Emery.

Esta temporada é histórica para o Aston Villa, que está completando 150 anos de história.

A equipe também tem outro motivo para comemorar este ano. Após terminar a última edição da Premier League na 4ª colocação, o Aston Villa garantiu uma vaga nesta Liga dos Campeões após 41 anos de ausência.

O clube, aliás, é detentor de um troféu da Champions, na temporada de 1981/1982. Na ocasião, os ingleses derrotaram o Bayern de Munique por 1 a 0.

a new chapter begins pic.twitter.com/mtYyLLndDl — adidas Football (@adidasfootball) July 23, 2024

