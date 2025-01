Pai de Neymar exige "mesmo salário de Messi" para filho assinar com Chicago Fire, da MLS, diz jornal

A- A+

Em meio aos relatos de que uma possível reedição do trio MSN no Inter de Miami seria complicada, considerados os altos custos de salários e os limites impostos pela liga americana de futebol, outro time da MLS desponta na corrida por contratar Neymar. É o que diz o jornal francês L'Équipe, segundo o qual o clube Chicago Fire está disposto a abrir os cofres para ter o craque brasileiro, hoje no Al Hilal.

A "aventura saudita" de Neymar estaria perto do fim. Dirigentes do Chicago Fire teriam entrado em contato com o pai e o agente do brasileiro para saber a disponibilidade dele para uma transferência. O jornal francês destaca que executivos da MLS e da equipe estão na Europa para se encontrar com Neymar pai e Pini Zahavi para discutir um contrato já para a próxima temporada, em fevereiro.





Ainda segundo o "L'Équipe", o Al Hilal parece disposto a liberar Neymar, contratado por dois anos ao custo de 320 milhões de euros, mas pouco aproveitado em campo devido a uma grave lesão no joelho. O Chicago Fire "parece ter um plano e dinheiro para seduzir 'Ney'". Mas, segundo o jornal francês, o pai do jogador de futebol não aceitará "qualquer coisa": exigirá, por exemplo, que o filho ganhe o mesmo salário concedido a Leo Messi no Inter de Miami ou até mais.

Neymar. Após sua transferência do Paris Saint-Germain em agosto de 2023, Neymar jogou apenas cinco vezes pelo Al Hilas antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante um amistoso internacional em outubro. Ficou um ano longe dos gramados, fazendo reabilitação e se recuperando, até que o clube saudita anunciou seu retorno: "ele voltou".

Ele voltou, mas não por muito tempo. Após 29 minutos de atuação, no começo de novembro, sofreu nova lesão e foi afastado outra vez. Não era bem assim que o clube e a liga local pensavam que seria a estadia do astro brasileiro. Sem atuar por tanto tempo, seu rosto está fora das placas de publicidade de Riad. Enquanto isso, colegas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Riyad Mahrez têm presenças de destaque na campanha de marketing para a Copa do Mundo e 2034, que será disputada na Arábia Saudita.

O craque brasileiro já ressaltou que tem o sonho de voltar à seleção brasileira e disputar a próxima Copa do Mundo. Com fim do contrato no meio do ano, o homem que ainda está entre os jogadores mais celebrados do mundo e que se transferiu por taxas combinadas de mais de R$2,2 bilhões em sua carreira, estará, no estado atual, disponível gratuitamente.

Veja também