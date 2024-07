A- A+

Brasileirão Em jogo disputado, Palmeiras é derrotado no final para o Fluminense no Maracanã Resultado deu ânimo ao Tricolor Carioca na luta contra o rebaixamento

Em jogo muito brigado no Maracanã, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense nesta quarta-feira (24).

Depois de um fraco primeiro tempo, o time alviverde melhorou na etapa final, mas não foi o suficiente para balançar as redes.

O tricolor carioca, com mais transpiração do que inspiração, marcou com Jhon Arias aos 41 do segundo tempo e garantiu a segunda vitória seguida na competição, ganhando fôlego na luta para sair da zona de rebaixamento.

A partida marcou o reencontro do torcedor do Fluminense com Thiago Silva no Maracanã. O zagueiro de 39 anos com passagem pela seleção brasileira mostrou o porquê de ser considerado peça-chave para tirar o time carioca da situação dramática na competição.





A equipe palmeirense encerra a 19ª rodada, a última do primeiro turno, na terceira colocação, com 36 pontos na tabela de classificação. O time paulista volta a campo no sábado, às 19h, quando enfrenta o Vitória diante do torcedor, no Allianz Parque



Por sua vez, o tricolor carioca vai aos 14 pontos, a três do Cuiabá, com 17, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time das Laranjeiras é no domingo, às 11h, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

