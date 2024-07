Palmeiras marca gol inusitado em cobrança de falta contra o Corinthians; veja o lance

A- A+

O Palmeiras marcou um gol inusitado diante do seu maior rival, o Corinthians. O lance aconteceu nesta segunda (1º), em jogo que fechava a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Aos sete minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta rasteira para o Alviverde na entrada da área. Contudo, surpreendendo muita gente, o seu companheiro Fabinho se ajoelhou e desviou a bola de cabeça, que acabou indo em direção ao gol, abrindo o marcador. Veja o lance:

Quantos gols você viu do homem da barreira abaixar pra bola passar, ela bater na cabeça dele e ir pro gol?



Aconteceu no Palmeiras x Corinthians pic.twitter.com/NXJAJnatzA — HTE Sports (@HTE__Sports) July 2, 2024

Após o jogo, o técnico Abel Ferreira brincou e disse que o lance havia sido ensaiado.

"Ontem, no treino, treinamos 20 vezes aquele lance do Fabinho abaixar a cabeça para o Veiga cobrar na cabeça dele, e a bola entrar. Foi uma jogada muito estudada", disse.

Contudo, Fabinho admitiu que o gol foi marcado sem querer.

"Quando ele foi chutar ali, eu abaixei para sair da bola, a bola acabou pegando em mim e indo para o gol, acabei ficando muito feliz pelo gol que saiu", confessou o jogador.

Ainda no jogo, quatro minutos depois do primeiro gol, o Palmeiras ampliou o placar. Dessa vez, em jogada intencional, Vitor Reis subiu de cabeça após cobrança de escanteio e deu números finais para a partida.

O Alviverde ainda teve Raphael Veiga expulso, após o meia se envolver em uma confusão para defender Estêvão, que estava discutindo com Garro, meia do Corinthians. Contudo, mesmo com a desvantagem de um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado.

Com a vitória, o Palmeiras retomou a vice-liderança do Brasileirão. O Alviverde agora tem 26 pontos, um a menos que o líder Flamengo.

Por outro lado, o Corinthians estagnou na vice-lanterna do campeonato com 9 pontos, dois a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

