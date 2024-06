A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras treina de olho no Corinthians e defesa é a principal preocupação de Abel Ferreira A equipe alviverde levou 5 dos 9 gols sofridos no Nacional nos últimos três jogos e terá de melhorar o setor em sua corrida pela ponta

Sem contar com Gustavo Gómez e possivelmente sem Murilo, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, na última quarta-feira, o Palmeiras terá uma preocupação extra com a defesa no clássico com o Corinthians, às 20h desta segunda-feira, no Allianz Parque, no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alviverde levou 5 dos 9 gols sofridos no Nacional nos últimos três jogos e terá de melhorar o setor em sua corrida pela ponta. Além da derrota por 3 a 0 no Ceará, o clube foi vazado nas vitórias por 3 a 1 sobre o Juventude e por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino.

O setor defensivo costuma ser um dos alicerces do conjunto palmeirense. Neste Brasileiro, foram apenas nove tentos sofridos em 12 partidas, uma média de 0,75 por jogo, apenas superado pelo Internacional (0,7, com sete gols sofridos em dez confrontos).

Apesar da eliminação precoce do Paraguai na Copa América, Gustavo Gómez não estará disponível para o clássico, já que sua seleção encerrará sua participação no torneio na terça-feira. Assim, Naves vai a campo contra o alvinegro para substituí-lo.

Murilo, por sua vez, é dúvida e será reavaliado antes do jogo. Caso não possa atuar, o zagueiro pode ser substituído pelos jovens Vitor Reis ou Michel ou pelo experiente lateral Marcos Rocha, que seria improvisado.

Além disso, o volante Aníbal Moreno cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não joga, mesma situação do atacante Rony. Fabinho e Flaco López devem assumir as respectivas posições.

Reservas na última rodada, em decorrência de dores na coxa, Raphael Veiga e Estevão treinaram normalmente nos últimos dias e retomam a titularidade.

Na manhã deste domingo, Abel Ferreira promoveu ensaios táticos. Na atividade, o treinador reforçou o aprimoramento de finalizações e cruzamentos dos atletas.

O Palmeiras soma 23 pontos no Campeonato Brasileiro e iniciou a rodada na quarta colocação. A equipe conta com a invencibilidade no Allianz Parque na temporada (dez vitórias e dois empates) para derrotar o arquirrival e caminhar rumo à liderança.



Veja também

Esportes Rugby XV: Brasil disputará Copa do Mundo pela primeira vez na história