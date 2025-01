A- A+

Susto Susto na NBA: Peça de telão se solta e quase acerta jogador durante partida; veja Objeto passou perto do pivô Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, enquanto enfrentava o Atlanta Hawks

Uma peça do telão do Target Center, casa do Minnesota Timberwolves, se soltou durante a partida contra o Atlanta Hawks na última segunda-feira (27). O objeto se desprendeu no final do primeiro quarto de jogo, quando os "Wolves" venciam por 28 a 20.

No momento em que a peça do jumbotron — um monitor de vídeo que usa tecnologia de televisão de tela grande — se desprendeu, o pivô Rudy Gobert quase foi atingido. Ele se assustou e conseguiu desviar da peça.

Naz Reid, companheiro de equipe, também se assustou e olhou para cima procurando de onde vinha a peça. Gobert foi questionado se viu a vida passar pelos seus olhos no momento, e respondeu que "sim".

O Timberwolves venceu o confronto por 100 a 92.

