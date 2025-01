A- A+

Basquete Com mais de 2 metros, prodígio de 13 anos desponta no basquete e vira 'pesadelo' do Real Madrid Mohamed Dabone será elegível para draft da NBA em 2030, mas já chama a atenção da modalidade

Mohamed Dabone foi a estrela na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid na final do torneio sub-16 em Sant Vicenç de Montalt. Nascido há 13 anos em Burkina Faso, o jovem prodígio marcou 20 pontos, pegou 12 rebotes e concluiu quatro bloqueios durante a partida, vencida pelos culés por 93 a 81.

Com 2,10 metros de altura, Dabone tornou-se nos últimos meses "a grande esperança do time juvenil de basquete do Barça" e "o pesadelo da equipe juvenil do Real Madrid", como destacou o jornal Marca.

Vídeos das atuações do jovem jogador passaram a circular nas redes sociais. "Acabei de assistir ao melhor jogador de basquete de 13 anos do mundo agora", disse um internauta.

Seu colega Joaquim Boumtje Boumtje, de 14 anos e 2,09m de altura, foi eleito MVP (melhor jogador) do torneio. Mas foi Mohamed Dabone quem ganhou destaque na imprensa esportiva, tido como uma promessa do basquete mundial. Ele será elegível para o Draft da NBA em 2030.

Dabone foi o MVP da ACB Mini Cup, na qual somou 22 pontos e 26 rebotes só contra o Real Madrid. Já no Torneio Internacional de Basquete Sub-16 da Villa de La Orotava, ele marcou 31 pontos e pegou 19 rebotes contra os merengues.

