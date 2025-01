Knicks 'atropelam' Grizzlies e Davis comanda Lakers em vitória sobre os Hornets na NBA

A- A+

Em um confronto que tinha tudo para ser marcado pelo equilíbrio, o New York Knicks não tomou conhecimento do Memphis Grizzlies na madrugada desta segunda-feira (27) no Madison Square Garden e "atropelou" o rival por 143 a 106.



O destaque do confronto ficou por conta de Mikal Bridges, que terminou o duelo como cestinha ao assinalar 28 pontos. O ala ainda pegou cinco rebotes e deu seis assistências.

.@mikal_bridges played out of his mind pic.twitter.com/6UlM75TV3a — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 28, 2025





Também pela rodada da NBA, Anthony Davis roubou a cena ao anotar 42 pontos e pegar 23 rebotes na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets por 112 a 107. Esta foi o quarto triunfo sem sequência da franquia de Los Angeles.

AD on the attack pic.twitter.com/OWrC2AS9vQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 28, 2025

