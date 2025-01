Santa Cruz x Retrô: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Santa Cruz e Retrô dão início na 5ª rodada do Campeonato Pernambucano, nesta terça-feira (28), no Arruda. Mesmo dentro da zona de classificação à fase final, as equipes precisam responder após resultados ruins na rodada passada.

Vice-líder do Estadual, o Santa Cruz volta a entrar em campo após a primeira derrota no torneio, no Clássico das Emoções, no 2x1 contra o Náutico, no último final de semana. Com o revés, o Tricolor viu o arquirrival encostar e ameaçar seu posto direto na semifinal, ambos estão com sete pontos, mas a Cobra Coral ainda conta com um saldo de gols melhor.

Por outro lado, o Retrô ocupa a última posição dentro da faixa de classificação ao mata-mata, na 6ª colocação. Ainda oscilando muito, a Fênix vem de empate, na Arena de Pernambuco, por 1x1, contra o Jaguar e soma cinco pontos.

Em meio daquela que é considerada a mais difícil sequência do campeonato para o Santa, o duelo anterior mostrou a necessidade de ter um elenco equilibrado diante dos desafios de maior nível técnico. O Tricolor caiu de rendimento após as substituições e acabou derrotado.

Lateral-esquerdo titular do Santa atualmente, Rodrigues, ressaltou que Itamar Schülle conhece bem o clube adversário e que uma vitória será fundamental para as pretensões corais.

“O professor Itamar esteve lá recentemente, vamos procurar estudar o time deles para fazer uma boa partida. Em todos os jogos vamos precisar dos três pontos, queremos somar o máximo possível para encerrar no topo, ir para uma semifinal direto e conseguir os objetivos do clube”, disse o camisa 6.

Atuando em casa, o Santa Cruz contará com a força que vem da arquibancada. Até a véspera da partida, mais de 15 mil ingressos foram vendidos.

“Nossa torcida é um 12º jogador, somos muito fortes em casa por conta deles. Espero a presença e apoio deles. Vamos dar nosso melhor, procurando jogar bem o tempo todo, sem oscilação e vacilos, para sair com os três pontos e permanecendo entre os dois primeiros.

Já o Retrô ainda não conseguiu emplacar uma sequência boa de jogos. A equipe de Camaragibe iniciou 2025 com uma alta expectativa pela disputa inédita da Série C, mas já está sob o comando do seu segundo treinador e sem ter grandes atuações.

Nos dois últimos jogos, a Fênix até que saiu na frente do placar, mas deixou os três pontos escaparem.

Experiente volante do Retrô, Fabinho refletiu sobre o momento da equipe azulina. “O último empate teve um gosto amargo pelas circunstâncias. Agora temos um jogo muito importante contra o Santa Cruz”, iniciou.

“Vai ser um jogo muito difícil. Diante dos torcedores deles, vão buscar propor o jogo, mas também temos nossa estratégia para esse duelo”, concluiu o volante.

Santa Cruz x Retrô - Ficha técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli, João Pedro, Matheus Melo e Thiaguinho; Gilvan. Técnico: Itamar Schülle.

Retrô: Darley (Volpi); Walce, Rayan e Denílson; Gedeilson, Fabinho, Glédson, Radsley e Felipe Augusto; Fernandinho e Granada (Mascote). Técnico: Evaristo Piza.

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Assistentes: Victor Matheus e Wagner Cabral Miranda (ambos de PE)

Transmissão: Canal Goat e TV FPF (Youtube)



