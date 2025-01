A- A+

Futebol Histórico: Santa Cruz nunca venceu o Retrô no Arruda, mas leva vantagem no retrospecto geral Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano 2025

Santa Cruz e Retrô abrem a quinta rodada do Campeonato Pernambucano nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio do Arruda.

Ambas as equipes chegam ao confronto sem vencer na rodada anterior. O Santa Cruz foi derrotado pelo Náutico por 2x1, nos Aflitos, enquanto o Retrô empatou em 1x1 com o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

Com 100% de aproveitamento como mandante no Arruda no Estadual, o Santa Cruz aposta no fator casa para superar o Retrô, seguir na luta pelo topo da tabela e garantir uma vaga em competições nacionais na próxima temporada.

No entanto, o desafio não será simples. Para garantir os três pontos, o Santa Cruz precisará quebrar um tabu: a Cobra Coral nunca venceu a Fênix no Arruda.

Nos três confrontos disputados no estádio, foram dois empates e uma derrota. O último duelo entre as equipes no Arruda terminou empatado e sem gols, pelo Pernambucano de 2024.

Confira os confrontos entre Santa Cruz x Retrô disputados no Arruda:

15/02/2024 - Santa Cruz 0x0 Retrô (Pernambucano)

24/07/2022 - Santa Cruz 0x0 Retrô (Série D)

27/02/2022 - Santa Cruz 0x4 Retrô (Pernambucano)



Analisando o retrospecto geral, os clubes já se enfrentaram sete vezes, com vantagem para o Santa Cruz. A Cobra Coral soma três vitórias, contra uma do Retrô, além de três empates.

Santa Cruz e Retrô no Pernambucano 2025

Com sete pontos, o Santa Cruz figura no segundo lugar na tabela do Pernambucano. Já o Retrô, com cinco, ocupa a sexta posição. Caso vença a Fênix, o Tricolor assumirá a liderança do Estadual.

