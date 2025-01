Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport pedem VAR e árbitro de fora no Pernambucano 2025

A- A+

Em nota divulgada de forma conjunta, Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport solicitaram utilização do recurso do árbitro de vídeo (VAR) nos jogos do Campeonato Pernambucano 2025 que envolver um ou mais clubes do quarteto, além da escalação de árbitros de fora do quadro local. Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, apenas uma das medidas seria possível, mas com um custo financeiro alto para os solicitantes.

Objetivo



Os clubes exigem que “as medidas sejam adotadas com o objetivo de garantir uma competição mais justa e equilibrada entre todos os 10 clubes”. A nota ainda aponta que a decisão conjunta é “fruto da preocupação com o futebol pernambucano e busca assegurar que erros e falhas de árbitros possam ser minimizados, tornando o campeonato mais íntegro para todos os envolvidos”.

No mesmo momento em que a nota foi divulgada, a FPF definiu a escala de arbitragem para os quatro jogos que complementam a quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Nairon Pereira apita a partida entre Santa Cruz e Retrô, nesta terça (28), no Arruda. César Leite comandará o duelo entre Afogados e Central, no Vianão. Hugo Figueiredo será o homem do apito na partida envolvendo Sport e Jaguar, na Ilha do Retiro, enquanto Diego Fernando será o árbitro do embate entre Náutico e Maguary, nos Aflitos.

Polêmica

A decisão dos clubes ocorreu após a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (Ceaf/PE) apontar erro no lance que originou o segundo gol do Náutico, marcado por Paulo Sérgio, na vitória do Timbu por 2x1, nos Aflitos. A comissão indicou que a jogada deveria ter sido invalidada por conta de a bola ter batido no braço de Bruno Mezenga. A Ceaf-PE decidiu pelo afastamento da árbitra da partida, Deborah Cecília, e do auxiliar, José Romão, por tempo indeterminado.

"Essa medida visa reforçar a capacitação técnica e garantir a evolução contínua da arbitragem em Pernambuco.Reiteramos nosso compromisso com a qualidade do trabalho dos árbitros, buscando sempre reduzir ao máximo a interferência nas partidas. Seguiremos firmes em nosso propósito de mediar o espetáculo esportivo com excelência e imparcialidade", publicou a Ceaf.



FPF

Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, a utilização do VAR no Campeonato Pernambucano está assegurada apenas nos jogos eliminatórios, como foi definido em Conselho Técnico realizado antes do início da competição. "Dos 10 clubes, seis optaram por ter o árbitro de vídeo somente no mata-mata porque, se tivesse antes, o valor que a federação teria de arcar para cobrir os custos (R$ 2 milhões) ia ocasionar a diminuição da verba recebida por essas equipes. Sem falar que colocar o VAR agora ia ferir a isonomia do campeonato, já que alguns jogos teriam o recurso e outros não", explicou.

Quanto à utilização de árbitros de fora, Evandro destacou que a possibilidade existe, mas citou o contexto para a mudança. "Os clubes têm direito de solicitar, mas um trio de arbitragem de fora pode custar R$ 40 mil. Não sei todos estariam interessados em pagar esse valor. Retrô e Sport até teriam condições, mas e o Santa Cruz? Não vejo esse cenário acontecendo", ponderou.

Veja também