Tricolor Santa Cruz pede árbitros de fora para os próximos jogos do clube no Pernambucano; confira ofício Em ofício encaminhado no último domingo (26), Tricolor também solicitou a utilização do VAR para o restante do torneio

O Santa Cruz está demandando árbitros de fora do quadro da Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE). Em ofício enviado à Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), o Tricolor preparou um relatório com todos os possíveis erros da arbitragem no Clássico das Emoções do último final de semana, bem como de partidas anteriores. Por fim, o clube solicitou a utilização de árbitros de outras federações para seus jogos e utilização de árbitro de vídeo nos jogos restantes do torneio.

O ofício foi destinado ao presidente da CEAF-PE, Ubirajara Ferraz. Nele, o clube tricolor informou que contratou Nielson Nogueira Dias, ex-árbitro profissional aspirante à FIFA, para orientar jogadores e comissão técnica, além de preparar relatórios de análise sobre os jogos do Santa.

O clube Tricolor protestou sobre 'erros gravíssimos' cometidos pela equipe de arbitragem na partida contra o Náutico, no Campeonato Pernambucano. Entre os lances citados pelo ofício, estão o toque no braço de Bruno Mezenga na origem do segundo gol alvirrubro e o impedimento assinalado no último lance do jogo, onde a bola foi recuada por um jogador do Timbu.

Dessa forma, o Santa reiterou o pedido de afastamento do quarteto e exigiu que os árbitros 'nunca' mais os escale para partidas do clube.

"Requer o SANTA CRUZ, portanto, que esta Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE), além de AFASTAR imediatamente de Deborah Cecilia, José Romão, Ricardo Nunes e César Leite, NUNCA mais os escale para partidas do CLUBE", iniciou

"Ademais, pugna o SANTA CRUZ pela escalação de árbitro alheio ao quadro da FPF/PE para os próximos jogos do SANTA CRUZ e utilização de árbitro de vídeo nos jogos restantes do Campeonato Pernambucano 2025", concluiu o clube.

No arbitral do Campeonato Pernambucano de 2025 foi definido que a utilização do VAR seria iniciada na fase de mata-mata. Por outro lado, o pedido de árbitros de fora seria possível, desde que o clube solicitante pagasse os custos da arbitragem.

Afastamento

Um dia após as polêmicas, a CEAF-PE se pronunciou e concordou que erros foram cometidos. Em comunicado através de nota enviada à imprensa, a comissão informou o afastamento da árbitra Deborah Cecília e do bandeira José Romão, com a dupla permanecendo afastada das atividades por tempo indeterminado.

"A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (Ceaf/PE) informa que, após análise criteriosa do lance ocorrido no jogo Náutico x Santa Cruz, válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano Betnacional 2025, reconhece a ocorrência de um erro de arbitragem no segundo gol do Náutico, quando a bola tocou no braço de um atleta da equipe mandante e a infração não foi marcada", reconheceu a CEAF.

Ofício

